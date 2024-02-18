Над Воронежем сбили украинский беспилотник

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожили над Воронежем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, БПЛА самолетного типа обнаружили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор подчеркнул, что в текущий момент уточняются последствия произошедшего на земле.

Гусев отметил, что по предварительной информации, никто из гражданских не пострадал.

До этого губернатор рассказал, что остатки уничтоженного беспилотника повредили крышу частного дома в Воронеже.

До этого Гусев сообщил, что на подлете к городу российскими средствами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

3 февраля на подлете к городу был уничтожен еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале февраля президент России Владимир Путин сообщил о разговоре с представителями Генштаба, которые рассказали ему о сложной ситуации на одном из участков, связанной с беспилотными летательными аппаратами.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.