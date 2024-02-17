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Тракторист пострадал в результате обстрела Белгородской области

Гладков: водитель трактора получил контузию в результате обстрела села Безымено

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Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, один из снарядов взорвался рядом с трактором. В результате находящийся внутри водитель получил контузию. Кроме того, у него диагностировали сотрясение головного мозга, отметил губернатор.

В сообщении говорится, что машиной скорой помощи мужчина был доставлен в местную больницу, вся необходимая помощь оказывается.

Губернатор Гладков также сообщил, что ВСУ за сутки выпустили более 90 снарядов по населенным пунктам региона.

До этого Гладков сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых над Белгородчиной. По его словам, БПЛА были сбиты системой противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что под обстрел ВСУ попали окраины белгородских сел Глотово и Безымено.

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Обстрелы Белгородской области
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