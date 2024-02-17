В США назвали освобождение Авдеевки крупной победой России

Освобождение Авдеевки Вооруженными силами России является крупной победой в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил американский телеканал Fox News.

При этом телеканал отметил, что сдача населенного пункта произошла на фоне острой нехватки боеприпасов Вооруженных сил Украины, а также сложностей с оказанием помощи со стороны США.

До этого министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на полях Мюнхенской конференции по безопасности обвинил страны Запада в том, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) пришлось покинуть Авдеевку.

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины будут выведены из Авдеевки в связи с наметившимся окружением гарнизона этого города. Бои за город в 600 км от Киева, в котором до 2022 года жили около 30 тысяч человек, продолжались несколько месяцев.

Ранее глава МИД Украины закурил в прямом эфире на фоне выхода ВСУ из Авдеевки.