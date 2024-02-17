Украинское издание сообщило о взрывах в Кропивницком

В украинском городе Кропивницкий (в прошлом Кировоград) произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кропивницком», — говорится в сообщении.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога перед этим была объявлена в Кировоградской и еще шести областях страны.

До этого на окраине Запорожья взрывом был поврежден объект инфраструктуры. На подконтрольной Киеву части Запорожской области была объявлена воздушная тревога.

В этот же день взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

Утром 15 февраля в столице Украины и Киевской области произошли несколько взрывов. В городе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В ночь на 14 февраля украинское издание «Страна.ua» также сообщало о взрывах в городе Херсоне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский констатировал преимущество РФ на поле боя.