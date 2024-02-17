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Украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам

Попавший в РФ украинский военный Камынин посоветовал сослуживцам бежать из ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский военный Андрей Камынин, бежавший в Россию, посоветовал своим сослуживцам «валить» из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Желаю (сослуживцам. — ред.) бросать все и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — объяснил свою позицию Камынин.

Во время допроса он рассказал, что служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Запорожской линии фронта. Военнослужащий признался, что в рядах украинских войск нет мотивации и повсеместно встречаются случаи дезертирства.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что власти региона рассматривают возможность формирования добровольческого батальона, состоящего из военнослужащих ВСУ, взятых в плен на поле боя. В пример он привел созданный в ДНР по такому принципу батальон имени Богдана Хмельницкого.

14 февраля сообщалось, что в Запорожской области солдаты ВСУ сдались без боя в плен российским военным.

Ранее военные ВСУ эвакуировали взявшего их в плен раненого российского командира.

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