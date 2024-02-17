США нанесли удары по ракетам и беспилотнику близ Йемена

Американские военные нанесли два удара по мобильной противокорабельной крылатой ракете и беспилотному надводному аппарату. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Центральное командование Соединенных Штатов (CENTCOM).

По данным командования, запуск четырех противокорабельных баллистических ракет был произведен по коммерческому британскому судну MT Pollux, находившемуся в Красном море. В статье агентства отмечается, что ракеты и беспилотник были запущены из районов, контролируемых движением «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене.

Сообщений о повреждениях MT Pollux, как и любого другого судна в этих районах, не поступало, говорится в статье.

До этого военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Pollux.

16 февраля США ввели санкции против йеменского движения «Ансар Аллах». Были заморожены его активы, а также запрещено ведение бизнеса с его участниками для американских граждан и компаний.

Ранее хуситы заявили об атаке на американское судно Star Iris в Красном море.