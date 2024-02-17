Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS

МО: ПВО в течение суток перехватила семь реактивных снарядов системы HIMARS

close
100%
Кадр из видео/Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM и три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка и Кармазиновка Луганской народной республики (ЛНР), Шевчено Донецкой народной республики (ДНР), а также Работино и Новоукраинское Запорожской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 февраля в небе над российскими регионами были сбиты 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 февраля сообщалось, что российские войска смогли перехватить авиабомбу JDAM ВСУ американского производства.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также они смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами