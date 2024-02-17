Российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, также были перехвачены три противорадиолокационные ракеты HARM, три управляемые авиационные бомбы JDAM и три переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты «С-200».

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка и Кармазиновка Луганской народной республики (ЛНР), Шевчено Донецкой народной республики (ДНР), а также Работино и Новоукраинское Запорожской области.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 февраля в небе над российскими регионами были сбиты 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

15 февраля сообщалось, что российские войска смогли перехватить авиабомбу JDAM ВСУ американского производства.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили 95 беспилотных летательных аппаратов Украины за сутки. Также они смогли перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.