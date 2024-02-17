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Войска РФ улучшили свое положение на Донецком направлении

Минобороны: ВС России улучшили свое положение на Донецком направлении

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РИА «Новости»

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Боевые столкновения проходили в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики, а также Богдановка, Клещеевка, Курдюмовка и Невельское Донецкой народной республики.

В МО РФ добавили, что войска отразили четыре атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ. Произошло это в районах населенных пунктов Георгиевка, Ленинское и Новгородское в ДНР.

По данным военного ведомства, потери противника в живой силе составили до 360 военнослужащих. ВСУ также лишились четырех боевых бронированных машин, 12 автомобилей, а также боевой машины РСЗО «Град».

В ночь на 17 февраля российские средства ПВО защитили Мариуполь в ДНР, отразив атаку ВСУ. Было сбито не менее четырех воздушных целей, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Этим же утром Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках ВСУ в небе над российскими регионами.

Ранее в российской армии придумали новый метод морального давления на ВСУ.

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