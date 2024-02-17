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Сальдо заявил, что жители Херсона ждут освобождения

Сальдо: жители Херсона ждут освобождения от украинской власти

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Жители Херсона ждут освобождения от украинской власти. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

«Даже большинство из тех, кто раньше был за украинский режим, успели убедиться в ошибочности своей прежней позиции. Россия простым людям помогает и оберегает», — сказал Сальдо.

Он отметил, что освобождения ждут не только жители города Херсона, но и всего правого берега Днепра.

На Херсонском направлении фронт для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается тяжелым. В понедельник Сальдо заявил, что украинская армия на этом участке боевых действий лишились до 500 солдат.

До этого он также сообщил, что ВСУ нанесли удар по подстанции в Херсонской области. Из-за ее повреждения было отключено электроснабжение потребителей в Каховском муниципальном и Новокаховском городском округе. Без света остались 7,9 тысячи абонентов.

Ранее в Херсонской области заявили о снарядном голоде ВСУ.

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