Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российские артиллеристы подавили украинскую станцию РЭБ

МО РФ: российские военные подавили станцию РЭБ ВСУ на Купянском направлении

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки российских войск «Запад» подавил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве рассказали, что российская разведка в ходе контрбатарейной борьбы выявила точные координаты расположения украинской станции РЭБ. Уточняется, что для удара координаты цели были оперативно переданы расчету самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика».

14 февраля Министерство обороны России сообщило, что за сутки была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины.

6 февраля сообщалось, что ВСУ покинули крупный укрепрайон в ДНР.

В этот же день российские десантники уничтожили отделение пехоты Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое в Запорожской области.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев также заявлял, что подразделения РЭБ и противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами