Расчет самоходной гаубицы «Гвоздика» группировки российских войск «Запад» подавил станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинской армии на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве рассказали, что российская разведка в ходе контрбатарейной борьбы выявила точные координаты расположения украинской станции РЭБ. Уточняется, что для удара координаты цели были оперативно переданы расчету самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика».

14 февраля Министерство обороны России сообщило, что за сутки была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» Вооруженных сил Украины.

6 февраля сообщалось, что ВСУ покинули крупный укрепрайон в ДНР.

В этот же день российские десантники уничтожили отделение пехоты Вооруженных сил Украины в районе села Вербовое в Запорожской области.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев также заявлял, что подразделения РЭБ и противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.