В Курской области отменена ракетная опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале об отбое ракетной опасности в регионе.

«Внимание! Отбой ракетной опасности», — сказано в сообщении главы Курской области.

До этого Старовойт объявлял, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В ночь на субботу в регионе два раза объявлялась угроза ракетной атаки.

Утром 17 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что над территорией региона были сбиты пять беспилотников самолетного типа.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев также заявил, что дежурными средствами ПВО на подлете к Воронежу были уничтожены три БПЛА самолетного типа.

14 февраля российские системы противовоздушной обороны сбили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

Ранее в зоне СВО заметили беспилотники «Жириновский».