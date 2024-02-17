В Курской области работает система противовоздушной обороны

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram-канале, что в регионе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

«Над Курском и Курским районом работает ПВО», — сказано в сообщении главы региона.

В ночь на 17 февраля Старовойт сообщал, что в регионе во второй раз за ночь объявлена угроза ракетной атаки. Он также заявлял, что в области работала система противовоздушной обороны.

Утром в субботу над Брянской и Воронежской областями были сбиты восемь украинских беспилотников.

16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области.

14 февраля российские системы противовоздушной обороны сбили девять дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.