Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах США поставить Израилю боеприпасы

WSJ: США могут поставить Израилю боеприпасы на десятки миллионов долларов

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Соединенные Штаты планируют поставить властям Израиля различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американские власти намерены предоставить Израилю около 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

12 февраля вызвавший споры в конгрессе США пакетный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню почти на $100 млрд прошел процедурное голосование в сенате. Теперь его должны принять в окончательном рассмотрении, а в случае успеха затем — в палате представителей, где сильны республиканцы, выступающие против законопроекта.

16 февраля портал Punchbowl News сообщал, что 10 членов палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий разработали альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее Польша и Британия призвали США принять пакет помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами