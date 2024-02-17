Стало известно о планах США поставить Израилю боеприпасы

Соединенные Штаты планируют поставить властям Израиля различные боеприпасы на несколько десятков миллионов долларов. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американские власти намерены предоставить Израилю около 1 тыс. бомб MK-82, а также комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели для бомб KMU-572.

12 февраля вызвавший споры в конгрессе США пакетный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню почти на $100 млрд прошел процедурное голосование в сенате. Теперь его должны принять в окончательном рассмотрении, а в случае успеха затем — в палате представителей, где сильны республиканцы, выступающие против законопроекта.

16 февраля портал Punchbowl News сообщал, что 10 членов палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий разработали альтернативный законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее Польша и Британия призвали США принять пакет помощи Украине.