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Еще три беспилотника сбили над Калужской областью

Губернатор Шапша: еще три БПЛА сбиты российскими ПВО над Калужской областью

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Еще три беспилотника были сбиты в небе над Калужской областью. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

«Помимо уничтоженных сегодня ночью четырех БПЛА, утром на территории Людиновского района был уничтожен еще один БПЛА. Два БПЛА были уничтожены на территории Козельского района», — написал он.

Губернатор уточнил, что, по информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет.

Этим же утром на территории Людиновского района Калужской области были уничтожены еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о двух украинских беспилотниках, сбитых над регионом. По его словам, беспилотники были сбиты системой противовоздушной обороны.

Незадолго до этого силы ПВО сбили пять дронов ВСУ над Белгородской областью и Черным морем.

Ранее стало известно, что производство беспилотников Supercam и «Тахион» увеличат в десять раз.

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