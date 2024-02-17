Назначение Александра Сырского главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) выгодно России, так как он является плохим военачальником и может приблизить победу России. Об этом в эфире телеканала »Россия 24» заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Скажу свою точку зрения — для нас это хорошо. Потому что Сырский — «мясник», он быстрее закончит эту агонию», — считает Балицкий.

Он напомнил начало боевой карьеры Сырского — бои за Иловайское и Дебальцевский котел, в котором погибли тысячи украинских военнослужащих. Командующим в этих боестолкновениях с украинской стороны был именно Сырский.

Также Балицкий указал на провал Сырского в обороне Артемовска, где украинские войска также понесли тяжелые потери. Губернатор Запорожской области признал, что его слова звучат цинично, но добавил, что статус Сырского как «мясника» является полезным для России.

До этого экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский подчиняется британской разведке MI-6, а не президенту страны Владимиру Зеленскому, при этом последний теряет лояльных ему людей.

Ранее политолог заявил о назревающем бунте в рядах ВСУ из-за Авдеевки.