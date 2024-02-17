В сети появились кадры отхода горящей украинской бронетехники из Авдеевки. Эти кадры опубликовало украинское издание «Страна».

«Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки», — сообщает издание.

На кадрах видно, как по асфальтированной дороге движется колонна танков со следами ударов — некоторые из них также горят. Дата, когда снято это видео, остается неизвестной. Возможно, видео было снято до того, как российские подразделения смогли перерезать единственную асфальтированную дорогу, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Киеву территорий.

До этого в укрепленном украинскими войсками пригороде Донецка, Авдеевке, российский флаг установили бойцы подразделения «Черные барсы» 55-й бригады из Тувы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, установка флага означает, что «северная группировка нашей армии вплотную приблизилась к укрепрайону ВСУ «Химик», расположенному среди многоэтажек».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.