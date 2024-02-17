В Ростовской области отработали силы ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в своем Telegram-канале о работе сил противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

«Подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу», — написал Голубев.

До этого Голубев в своем Telegram-канале объяснил громкие звуки над Ростовом-на-Дону действиями ВВС России. Он добавил, что ситуация в области находится под контролем.

Днем 16 февраля местные жители пожаловались на громкие звуки в Ростове-на-Дону и близлежащих городах. Их было слышно более чем в 20 населенных пунктах региона. Кто-то сообщал, что почувствовал движение дома.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также объявлял о ракетной опасности в Железногорске и Хомутовском районе.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.