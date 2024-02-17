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В Белгороде объявлена ракетная опасность

В Белгороде объявили ракетную угрозу

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В Белгороде объявлена ракетная опасность. Об этом сообщает Telegram-канал «РСЧС Белгород».

«Губкинский ГО и Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенные пункты Глотово и Безымено Белгородской области.

Согласно информации губернатора, один из боеприпасов разорвался прямо перед автомобилем на трассе.

16 февраля Гладков также сообщал, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Пороз в Белгородской области.

В результате взрыва пострадавших нет, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Около 12:30 мск средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.

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