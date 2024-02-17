Шольц раскрыл положения соглашения с Украиной по безопасности

Подписанное в Берлине соглашение Германии с Украиной не обязывает бундесвер воевать за Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

«В этой войне не будет немецких солдат на Украине. Это соглашение не означает, что Германия станет участником войны», — заявил Шольц.

При этом он отмечает, что поддержка Германии является ключевой для укрепления украинского оборонного потенциала. Таким образом, согласно договоренностям, только украинская сторона будет обязана направить свои войска на помощь Германии в случае нападения на эту страну.

Подобные неравные соглашения Киев до этого подписал с Лондоном.

До этого на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украино-германский документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности.

Ранее стали известны детали соглашения о «гарантиях безопасности» от ФРГ для Украины.