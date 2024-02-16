По всем школам Белгорода распределят дивизионные аптечки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Сегодня все директора наших школ получат дивизионные аптечки. При поддержке Вячеслава Владимировича Гладкова мы закупили их для всех образовательных учреждений Белгорода в максимальной комплектации. Они собраны так, что можно оказать помощь десяткам людей в самых разных ситуациях», — пишет Демидов.

Каждая дивизионная аптечка рассчитана на 20 человек. Для быстрого доступа их располагают в непосредственной близости ко входу в помещение. Каждая снабжена памяткой по правилам оказания доврачебной помощи.

При этом родителям школьников Белгорода предоставляется возможность переходить на очное обучение или оставлять детей дома на дистанционном обучении.

До этого военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что военнослужащие группировки прикрытия российской госграницы в ходе разведки обнаружили под Белгородом расчет Vampire и уничтожили его.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.