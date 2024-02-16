В Пентагоне назвали возможные траты России на СВО

США считают, что Российская Федерация якобы потратила на специальную военную операцию (СВО) на Украине до $211 млрд. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленную представительницу Пентагона.

По ее словам, деньги были потрачены «на прямое финансирование затрат на оснащение, развертывание, поддержание российских операций на Украине».

Представительница Пентагона также заявила, что, с точки зрения потерянного экономического роста, украинский конфликт обошелся России в $1,3 трлн. Она пояснила, что речь идет о недополученной экономической выгоде до 2026 года.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

В декабре 2023 года президент РФ сказал, что российская сторона будет договариваться по Украине исходя из своих интересов.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции.

Ранее Путин рассказал, за что Россия сражается в СВО.