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В офисе Зеленского высказались о последствиях вероятного ухода ВСУ из Авдеевки

Подоляк: уход ВСУ из Авдеевки не будет иметь политических последствий для Киева

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Sergei Kholodilin/BelTA/Reuters

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) не будет иметь политических последствий для Киева. Его цитирует ТАСС.

По словам представителя офиса главы украинского государства, командование ВСУ должно принимать решение о том, нужно ли продолжать защиту конкретного рубежа или можно отойти на более выгодные позиции с учетом того, что у России есть там количественное превосходство.

«Политических последствий события вокруг Авдеевки иметь не будут», — продолжил он.

Подоляк также отметил, что РФ может додавить на определенных направлениях». При этом он утверждает, что причиной неудач ВСУ является задержка поставок Украине западными странами оружия и боеприпасов.

15 февраля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

Ранее житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами.

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