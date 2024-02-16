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Российские ПВО сбили украинский БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: российские ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области

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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Брянской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом доложил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — написал он.

Согласно информации главы региона, ликвидация произошла в небе над Унечским районом Брянской области. Нейтрализованный дрон-разведчик принадлежал к самолетному типу, отметил Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет», — указывается в публикации.

Губернатор добавил, что сейчас на месте инцидента работают оперативные службы.

Некоторое время назад Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли населенный пункт Зерново Суземского района в Брянской области. По его словам, в результате инцидента никто из гражданского населения не пострадал, но три дома оказались повреждены.

Ранее в российском регионе сбили украинский беспилотник.

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