В Кремле заявили о готовности России к работе с США по противоспутниковому оружию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США пока не обращались к Российской Федерации насчет совместной работы по вопросу противоспутникового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам официального представителя Кремля, Москва готова к этой работе с Вашингтоном, если будут такие инициативы с американской стороны.

Он также отметил, что Россия пока не получала соответствующих обращений Соединенных Штатов.

15 февраля президент США Джо Байден распорядился связаться с Россией из-за противоспутникового оружия.

14 февраля комитет по разведке палаты представителей США оповестил конгрессменов о «серьезной угрозе национальной безопасности» и призвал президента Джо Байдена рассекретить информацию по данному поводу. В чем состоит эта угроза, публично не раскрывалось.

Американские СМИ выступили с предположениями по этому поводу. В Fox News заявили, что угроза может быть связана с космической сферой. В CNN уточнили, что дело связано с Россией. Наконец, в ABC News пояснили, что Россия якобы хочет разместить в космосе ядерное оружие для борьбы со спутниками.

Ранее в Совфеде назвали «пугалкой» заявления США о ядерном оружии России в космосе.