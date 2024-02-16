В ЕС прокомментировали информацию о планах РФ о ядерном оружии в космосе

У Евросоюза нет информации о якобы планах Российской Федерации по ядерному оружию в космосе, но это вызывает беспокойство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе осведомленны об этом, но информации у них нет. Подобная ситуация вызывает обеспокоенность, отметил источник.

14 февраля телеканал ABC News со ссылкой на источники сообщил, что Москва планирует вывести в космос ядерное оружие. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, обвинил американское руководство в попытке придумать очередную уловку.

До этого председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, что заявления в США об «угрозе национальной безопасности» и ядерном оружии Российской Федерации «в космосе» являются истерикой и информационной провокацией, которая призвана убедить конгресс Соединенных Штатов одобрить законопроект сената о выделении $60 млрд Украине.

Ранее в Совете Федерации РФ назвали «пугалкой» данные американской разведки о российском ядерном оружии в космосе.