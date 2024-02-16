Евросоюз анонсировал запуск собственной военной операции в Красном море

Европейский союз в понедельник, 19 февраля, запустит военную операцию Aspides («Щиты») в Красном море на один год. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленного представителя ЕС.

«Подразумевается, что операция выполнит свои задачи за один год», — сказал он.

В начале февраля стало известно, что тактическое командование миссией Евросоюза по обеспечению безопасного судоходства в Красном море передано Италии.

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что военно-морская миссия стран ЕС по защите судов на юге Красного моря от ударов со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) будет оборонительной.

По его словам, при этом ЕС не планирует проводить какие-либо операции на суше.

22 января в ЕС договорились о проведении миссии в Красном море по защите коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.

Ранее Йемен счел миссию Евросоюза в Красном море угрозой региону.