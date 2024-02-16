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В офисе Зеленского оценили важность Авдеевки

Подоляк: Авдеевка имеет оперативную важность

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Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют город, то российские силы смогут «построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта».

До этого сообщалось, что отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) местами находится в полном окружении.

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается плохо из-за дефицита снарядов. Буданов объяснил, что проблема связана с высокой интенсивностью и продолжительностью боевых действий. Также в ВСУ официально сообщили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге от Авдеевки.

Ранее Зеленский уклончиво ответил на вопрос о ситуации в Авдеевке.

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Операция на Украине
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