Красноярский депутат высказался о контрактниках и убыл в зону СВО на неопределенный срок

Депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков отправился в зону специальной военной операции (СВО) после слов о контрактных военнослужащих, принимающих в ней участие. Информация об этом появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В письме на имя председателя Красноярского городского совета депутатов Дюков попросил освободить себя от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре «в связи с убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок».

До этого Дюков заявлял, что в специальной военной операции принимают участие бездомные и заключенные, что вызвало негативную реакцию общественности. Позднее он отмечал, что бывал в зоне специальной военной операции неоднократно, а на заседании совета «допустил высказывание, которое не соответствует действительности».

Ранее депутат Дюков предложил Арбениной спеть в Донбассе, чтобы ее концерты разрешили.