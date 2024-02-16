Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Красноярский депутат высказался о контрактниках и убыл в зону СВО на неопределенный срок

Красноярский депутат Дюков уехал в зону СВО после слов о контрактниках

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков отправился в зону специальной военной операции (СВО) после слов о контрактных военнослужащих, принимающих в ней участие. Информация об этом появилось на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

В письме на имя председателя Красноярского городского совета депутатов Дюков попросил освободить себя от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре «в связи с убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок».

До этого Дюков заявлял, что в специальной военной операции принимают участие бездомные и заключенные, что вызвало негативную реакцию общественности. Позднее он отмечал, что бывал в зоне специальной военной операции неоднократно, а на заседании совета «допустил высказывание, которое не соответствует действительности».

Ранее депутат Дюков предложил Арбениной спеть в Донбассе, чтобы ее концерты разрешили.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами