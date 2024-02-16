На одном из направлений российские войска нанесли поражение живой силе и технике

На Херсонском направлении российские военные ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны и 23-й бригады нацгвардии Украины в районах Тягинки, Михайловки, Ивановки и Янтарного в Херсонской области и Никополя в Днепропетровской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Потери украинской армии на этом направлении составили более 310 военнослужащих. Кроме того, Украина потеряла танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

Также Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России отразили 18 атак ВСУ на Купянском направлении.

Также ведомство сообщило, что Россия нанесла групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В министерстве уточнили, что удар был нанесен по украинским предприятиям, осуществлявшим производство и ремонт авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и связи, а также минометных боеприпасов.

Ранее средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов над Белгородской областью.