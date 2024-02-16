ВСУ заявили об отступлении с укрепрайона у Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) официально сообщили об отступлении с укрепрайона «Зенит» на юге от города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Как заявил военный, после многих месяцев противостояния, командование ОСУВ решило отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину города. По его словам, такое решение было принято для «сохранения личного состава» ВСУ и «улучшения оперативной обстановки».

Тарнавский также заявил, что сейчас продолжается перегруппировка украинских войск, пополнение припасов и обустройство подразделений ВСУ на новых позициях. Кроме того, как сообщил, осуществляется плановое усиление украинских подразделений.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, сложилась критическая ситуация, которая грозит переходом города под контроль России из-за недостатка боеприпасов у ВСУ.

Ранее житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами.