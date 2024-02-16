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На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ улучшили положение по переднему краю

МО РФ: российские силы отразили на Краснолиманском направлении 14 атак ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 14 атак противника. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

Также было нанесено поражение подразделениям 24-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), Ямполовки и Торского Донецкой народной республики (ДНР).

На данном направлении противник потерял за прошлую неделю более 1585-ти военнослужащих. Также было подбиты четыре танка, 44 боевые бронированные машины, 82 автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

14 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России отбили две атаки украинских войск на Краснолиманском направлении и улучшили свои позиции. По данным ведомства, войска группировки «Центр» отразили при поддержке артиллерии и самолетов атаки штурмовиков 63-й механизированной бригады ВСУ рядом с Червоной Дибровой в ЛНР и Торским в ДНР.

Ранее сообщалось, что ВСУ экономят боеприпасы из-за сокращения поставок с Запада.

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