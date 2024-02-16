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Военный рассказал, как российские солдаты нашли обстрелявший Белгород расчет

Военный Дандыкин: стрелявшую по Белгороду РСЗО Vampire могли отследить БПЛА

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Tomas Kovarik/Wikipedia

Расчет чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire, из которой украинские войска обстреляли Белгород, могли вычислить при помощи беспилотников. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью «Ленте.ру».

16 февраля военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что военнослужащие группировки прикрытия российской госграницы в ходе разведки обнаружили под Белгородом расчет Vampire и уничтожили его.

По словам Дандыкина, Vampire очень маневренный, это модернизированная версия российского РСЗО «Град». У западного аналога система заряжания немного отличается, установка стоит на шасси машины, развернуться и ударить она может очень быстро, замаскировать ее не составляет труда.

Капитан добавил, что до залпа уничтожить такую технику очень непросто.

«Кочующая установка, как кочующий миномет, — поставил ее, выстрелил и уехал сразу же, так и здесь. Отследили, уничтожили», — сказал эксперт.

15 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин «Магнит» и аптека. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 местных жителей.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.

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Обстрелы Белгорода
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