Группа военнослужащих 119-й бригады территориальной обороны ВС Украины записала видеообращение, в котором заявила о желании сложить оружие. Об этом пишет РИА Новости.

По официальным данным, 119-я бригада принимала участие в боях на артемовском направлении, но весной 2023 года была выведена в приграничные районы. В декабре 2023 стали появляться в социальных сетях обращения от военных данной бригады. В них утверждается, что их перекинули в район Белогоровки, на кременской участок фронта в Донбассе.

В обращениях утверждается, что украинские мобилизованные устали от постоянных штурмов за последние два года.

«Нами было принято решение сложить оружие. Таким образом, это дает шанс спасти свои жизни и здоровье. Мы не считаем себя предателями», — говорится в обращении.

Военнослужащий на видео заявил, что солдаты не считают себя предателями, поскольку они долго служили своей стране. По его словам, солдат 119-й бригады предали.

До этого пленный военнослужащий украинской армии Вадим Султанов заявил, что многие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают серьезную нехватку личного состава из-за потерь и дезертирства, поэтому разговоры о попытке перейти весной в наступление среди военных больше не ведутся.

Тем временем российская армия продолжает наступать на Авдеевку. В ДНР призвали не брать в плен брошенную в Авдеевку бригаду ВСУ.

Ранее Медведчук назвал ложью информацию о его обмене на бойцов «Азова» (организация запрещена в России).