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Американский журнал рассказал о преимуществах Т-80 перед Abrams

MWM: американские танки Abrams уступают российским Т-80БВМ по мобильности

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Минобороны РФ

Российские танки Т-80БВМ лучше американских M1 Abrams по мобильности. Об этом рассказали в статье журнала Military Watch Magazine (MWM).

Авторы отметили, что изначально в России больше пользовались Т-72 и Т-90 с дизельными двигателями, поскольку они дешевле в эксплуатации. Однако на фоне моделей Т-80 эти машины медленнее, а их двигатели менее приспособлены к работе при низких температурах.

Издание пояснило, что танки Т-80 с газотурбинной силовой установкой более мобильны. У американской армии только M1 Abrams оснащен таким двигателем, но он, по мнению экспертов, уступает российскому по соотношению мощности и веса. В то же время у Т-80 больший калибр орудия.

До этого основные боевые танки Т-80БВМ в зоне спецоперации оснастили радиоэлектронными комплексами «Волнорез», которые подавляют сигнал управления беспилотниками в радиусе до 600 метров.

Ранее в Британии назвали преимущество РФ в конфликте на Украине.

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