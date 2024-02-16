Лукашенко заявил о задержании украинцев, готовивших диверсии в России

Задержанные в Белоруссии украинцы планировали диверсии в том числе в России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, задержанные на украинско-белорусской границе диверсанты перебрасывали взрывчатку для диверсий на территории России и Белоруссии.

«С помощью дронов, по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси», — сказал он.

В январе госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович сообщал, что белорусские спецслужбы обладают информацией о составе боевых ячеек, которые готовятся в соседних странах для переворота в республике.

Он также заявлял, что власти Польши и прибалтийских стран поощряют создание боевых ячеек, чтобы отправить их в том числе на территорию Беларуси для свержения действующей власти.

Ранее политолог объяснила важность решений Путина и Лукашенко о Союзном государстве.