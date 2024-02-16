Дрон ВСУ атаковал окраину села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью дрона ВСУ окраину села Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате взрыва пострадавших нет, однако повреждения получил инфраструктурный объект связи. Оперативные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий, заключил он.

15 февраля ВСУ ударили по торговому центру на улице Плеханова в Белгороде. Здание получило сильные повреждения. Внутри ТЦ находились продуктовый магазин и аптека.

В Минобороны РФ заявили, что около 12:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из ракетной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Гладков на следующий день сообщил, что недавно один человек, получивший ранение, самостоятельно обратился в городскую больницу №2. В итоге количество пострадавших увеличилось до 19 человек.

Ранее в Госдуме назвали цель ударов ВСУ по Белгороду.