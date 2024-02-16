Российские военнослужащие спасли группу беженцев из Авдеевки. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах Донецкой народной республики (ДНР).

Он отметил, что спасенные люди уже в безопасности и им ничего не угрожает.

До этого раненый боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) позвонил жене и пожаловался, что украинские войска бросили сослуживцев и сбежали из Авдеевки. Солдат рассказал, что у него перебиты ноги и осколок в спине. Он отметил, что помимо него еще четверо человек с травмами и не могут ходить. При этом он заявил, что ему и другим раненым украинским военным сначала пообещали, что их заберет машина.

Также газета «Арсенал Отечества» сравнила распорядок дня пленных солдат ВСУ с санаторным. Так, украинские военнопленные встают в 6:00 и до 7:00 у них есть время на утренний туалет, а еще целый час — с 7:00 до 8:00 отведен на завтрак. При этом в российской армии, по распорядку дня, на завтрак, обед или ужин отводится только по 20-30 минут, часто — еще меньше.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.