На Херсонском направлении появился «подземный город» для бойцов ВС РФ

Российские солдаты, принимающие участие в боевых действиях на Херсонском направлении, создали «подземный город» для проживания и обслуживания своих нужд. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал начальник вещевой службы полка группировки войск «Днепр», изначально данный объект появился для защиты от артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный с позывным «Лис» добавил, что «подземный город» позволяет уберечь личный состав от осколков украинских снарядов и сбросов взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Самое главное — защитить себя, личный состав сберечь, чтобы выполнять боевые задачи», — отметил он.

Представитель группировки войск «Днепр» уточнил, что на объекте есть жилые помещения для солдат и кухня. Также военнослужащие создали столовую, прачечную, баню и даже спортивный зал для тренировок. Кроме того, в «подземном городе» нашлось место для парикмахерской и ремонтной мастерской для прохудившейся одежды.

В материале отмечается, что коммуникации «подземного города» расположены на глубине около трех метров. При этом длина переходов и траншей превышает три км, подчеркивается в публикации.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) сконструировали «царь-поезд» для защиты от атак ВСУ.