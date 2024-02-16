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Израиль рассказал о потерях армии с начала конфликта с ХАМАС

Армия обороны Израиля с начала конфликта с ХАМАС потеряла 571 человека

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Dylan Martinez/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года потеряла 571 человека. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Отмечается, что один военнослужащий был ликвидирован 15 февраля в столкновениях с боевиками в Хан-Юнисе. Еще восемь бойцов получили ранения в том же районе.

Таким образом, число павших израильских военнослужащих с момента начала наземной операции в секторе Газа достигло 233 человек.

16 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна отвергает давление международного сообщества в достижении постоянного мирного урегулирования с палестинцами.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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