Средства ПВО за ночь сбили пять беспилотников над территорией РФ

За ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, беспилотники уничтожили над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря, отметили в ведомстве.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал нефтебазу. В результате атаки на объекте начался пожар. После этого на место прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб, которые в итоге потушили резервуары.

До этого в Энергодар прорвались три беспилотника ВСУ. В итоге город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, был атакован дронами Вооруженных сил Украины. Это крупнейшая в Европе атомная электростанция. Она регулярно подвергается обстрелам, однако опасных радиационных инцидентов пока не зафиксировано.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.