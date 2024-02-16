Распорядок сдавшихся в российский плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) похож на санаторный. Об этом сообщает газета »Арсенал Отечества».

Так, украинские военнопленные встают в 6:00 и до 7:00 у них есть время на утренний туалет, а еще целый час — с 7:00 до 8:00 отведен на завтрак. При этом в российской армии, по распорядку дня, на завтрак, обед или ужин отводится только по 20-30 минут, часто — еще меньше.

После завтрака проводится часовая поверка — проверяется наличие всех военнопленных. После 9:00 и до 12:00 наступает время «прогулки» — военный эксперт и главный редактор журнала Виктор Мураховский поясняет, что под этим словом понимается «свободное время», так как ни к каким работам военнопленных не привлекают.

После обеда (с 12:00 до 13:00) продолжается «прогулка» до 19:00. Далее — вечерняя поверка и ужин, все по одному часу. Отбой наступает в 22:00 — до 6:00 следующего дня военнопленным положен непрерывный сон.

При этом, как отмечает Мураховский, все видеозаписи с беседами с украинскими военнопленными проводятся только с их согласия.

До этого пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадим Султанов рассказал, что нелегальный переход в Польшу стоит не менее $15 тысяч.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.