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В ВСУ заявили о дефиците запчастей к танкам

Один из командиров ВСУ заявил о нехватке запчастей к немецким танкам Leopard

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Вооруженные силы Украины испытывают нехватку запчастей к немецким танкам Leopard. Об этом медиагруппе Funke заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко.

«Командование сил материально-технического обеспечения ВСУ благодарно государствам-партнерам за поддержку и техническую помощь, которая крайне необходима ВСУ. В связи с этим подтверждаем информацию о недостаточном количестве запасных частей для танков Leopard 1 и Leopard 2 по всем номенклатурам», — заявил Артамощенко.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он также отметил, что разные страны по-разному поставляют украинской армии вооружение в пропорции с запчастями — если США и Швеция поставляют до 70% техники с запчастями, то Британия — только 40%.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил в ходе брифинга, что ситуация в городе Авдеевка в ДНР является критической для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее житель Авдеевки рассказал о своей реакции при виде бойцов с российскими флагами.

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