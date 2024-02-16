В России многократно выросло производство беспилотников «Орлан»

За два года в России в несколько раз выросло производство многофункциональных беспилотников «Орлан-10» и «Орлан-30». Об этом со ссылкой на «Специальный технологический центр» (СТЦ) сообщает ТАСС.

«Выпуск «Орлана-10» увеличился в 3-4 раза, по «Орлану-30» выпуск увеличился до 25 раз относительно 2021 года», — заявил генеральный конструктор СТЦ Роман Иванов.

По его словам, в будущем линейка БПЛА «Орлан» будет обновляться и совершенствоваться.

«Фактически есть видение Минобороны РФ и заказчика, какая техника нужна», — пояснил Иванов.

Гендиректор СТЦ уточнил, что будут разрабатываться и самолетные, и коптерные БПЛА, однако в настоящее время усилия предприятия направлены на наращивание, выпуск и модернизацию серийной продукции.

15 февраля генконструктор СТЦ Иванов рассказал, что Украина пытается копировать российский дрон «Орлан».

В тот же день стало известно, что концерн «Калашников» увеличит производство БПЛА Supercam и «Тахион» в десять раз.

Ранее сообщалось, что в России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета.