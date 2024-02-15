Суд Минска вынес приговоры участникам BYPOL: от 11 до 25 лет заключения и крупные штрафы

Суд Минска заочно приговорил к заключению на сроки от 11 до 25 лет участников организации BYPOL, признанной в Белоруссии террористической. Об этом сообщает информационное агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд заочно осудил Александра Азарова, Владимира Жигаря, Игоря Лобана, Матвея Купрейчика, Олега Талерчика и Андрея Остаповича. Наибольший срок, 25 лет, получил Азаров, за измену родине, организации террористического акта и умышленное разрушение средств сигнализации на объектах железной дороги. Купрейчик, Талерчик, Лобан и Жигарь получили срок в 12 лет, а Остапович — 11 лет, все — за различное сочетание экстремистских акций.

При этом все фигуранты дела получили большие штрафы, а недвижимое и движимое имущество части осужденных также осталось под арестом.

До этого в Минске возбудили дела против Тихановской и оппозиционеров за экстремистское формирование.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что объединенную организацию планируют использовать для дестабилизации обстановки внутри страны в период проведения выборов в 2024–2025 годах.