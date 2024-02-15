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В ВСУ допустили скорую сдачу Авдеевки российским силам

WP: военные ВСУ начали частичный отход в районе Авдеевки

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные начали частичный отход в районе Авдеевки. Об этом пишет газета The Washington Post.

Согласно материалу издания, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают сдачу города российской армии вопросом времени.

Один из украинских солдат отметил, что штурмовать коксохимический завод в Авдеевке для России нет смысла. По его словам, российские военные окружат предприятие и украинской армии придется окончательно отступить. Он также подчеркнул, что Вооруженным силам (ВС) РФ удается оказывать давление на правый фланг коксохимического завода.

До этого военный эксперт Евгений Норин заявил, что причиной успехов российских подразделений в Авдеевке стало общее накопление усталости в ВСУ.

15 февраля штурмовая украинская бригада, срочно отправленная на помощь украинским войскам в Авдеевку, назвала ситуацию там «угрожающей».

Сообщалось также, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче Авдеевки.

Ранее жительница Авдеевки рассказала о попытках бойцов ВСУ «выдавить» гражданское население из города.

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