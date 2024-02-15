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На Западе сравнили бои в Авдеевке с ситуацией в Артемовске

FT: действия ВСУ в Авдеевке вызывают параллели с ситуацией в Артемовске

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Evgeniy Maloletka/AP

Действия по укреплению в городе Авдеевке в ДНР вызывают параллели с безуспешной обороной в населенном пункте Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

Как говорится в статье издания, оборона Авдеевки может обойтись Киеву «так же дорого», как и попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать Артемовск. В то же время Украине необходимо пополнить свою армию посредством массовой мобилизации, отметили журналисты.

Они также заявили, что Киеву будет еще труднее удерживать контроль над Авдеевкой из-за нехватки западных артиллерийских боеприпасов.

15 февраля штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в город Авдеевку в ДНР, назвала ситуацию там «угрожающей».

До этого сообщалось, что украинские власти, вероятно, начали готовить граждан к возможной сдаче донецкого города Авдеевки.

14 февраля спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой сказал, что ВСУ могут потерять контроль над единственной асфальтированной дорогой, которая ведет в Авдеевку со стороны подконтрольных Украине территорий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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