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Украина не сможет использовать аэродромы стран НАТО для базирования F-16

Игнат: Киев не сможет использовать аэродромы стран НАТО для базирования F-16

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Vadim Ghirda/AP

Киев не сможет использовать аэродромы стран НАТО для базирования F-16. Об этом заявил спикер ВВС Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Киев-24».

«Каждая страна и правительство думает о своей безопасности, тем более что вряд ли это возможно в рамках коллективной безопасности, когда страна находится в НАТО», — сказал он.

Недавно глава минобороны королевства Нидерланды Кайса Оллонгрен сообщила, что Нидерланды готовят к передаче Украине шесть истребителей F-16.

В посольстве России в Гааге заявили, что РФ расценивает планы властей Нидерландов направить Украине дополнительно шесть легких истребителей F-16 как враждебные и предупреждает о серьезных последствиях.

В ведомстве считают, что поставки на Украину боевой авиации не имеют смысла, так как они не смогут коренным образом повлиять на ход действий на поле боля и спровоцировать прямое столкновение между РФ и силами НАТО.

Ранее на Украине заявили, что готовят инфраструктуру для F-16.

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