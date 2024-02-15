Майор и начальник штаба бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Богдан Кротевич высказался о ситуации в городе Авдеевка в ДНР и подверг критике командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) за действия в этом населенном пункте. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам военного, на этом участке фронта нужно «обрезать наступающие силы противника с фланга» и «не биться лоб в лоб с россиянами».

«Нельзя биться лоб в лоб с армией РФ. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами — это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?» — заявил Кротевич.

Он также выразил мнение, что поставляемое западное вооружение не поможет Украине получить успехи на фронте.

«Не технологический прогресс нас спасет, вам хоть миллион Хаймарсов дай — важно как вы будете их использовать!» — подчеркнул Кротевич.

Военный также отметил, что успех на фронте могут принести маневры, а не «наступление в лобовую».

15 февраля штурмовая бригада ВСУ, срочно отправленная на помощь Вооруженным силам Украины в город Авдеевку в ДНР, назвала ситуацию там «угрожающей».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.