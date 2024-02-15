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В Польше создадут тренировочный центр для ВСУ

Столтенберг заявил о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

Страны НАТО договорились о создании в Польше тренировочного центра для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

До этого Столтенберг заявил, что страны-члены НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что партнеры Соединенных Штатов по Организации Североатлантического договора (НАТО) должны нарастить помощь Украине, в противном случае американцам нужно поставить свои интересы на первое место.

Тем временем в США допустили распад НАТО из-за конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он подчеркнул, что нынешняя политика руководства НАТО не принесла европейским странам ничего положительного.

В Великобритании призвали Украину не ждать скорого прогресса по членству в НАТО.

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