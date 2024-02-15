Российские военные нанесли удар по заводу «Мотор сич» на Украине

Российские военные утром 15 февраля ударили по заводу «Мотор сич» в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, на котором производятся и ремонтируются авиационные двигатели для самолетов и вертолетов. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Было два прилета по предприятию «Мотор сич» в Шевченковском районе Запорожья, по цеху, где продолжали ремонтировать авиационные двигатели», — отметил он.

По его словам, после поражения промышленной площадки украинскими силовиками проводятся облавы в городе. Рогов назвал это «чувствительным ударом».

«Сейчас по городу ищут российских шпионов, по близлежащим домам ходят с проверками телефонов, компьютеров, соцсетей», — сказал собеседник агентства.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что группа солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на линии фронта под Работино в Запорожской области.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за январь ВСУ лишились 23 тысяч солдат и 3 тысяч единиц техники.